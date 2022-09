"No hay reconciliación" pero sí "cordialidad" y, por lo que parece, retomar su matrimonio con José Ortega Cano es lo último que se le pasa por la cabeza a Ana María Aldón. "Es una situación que no se puede alargar mucho pero así están las cosas" ha asegurado la colaboradora en su última visita a 'Ya es verano', donde ha vuelto a insistir en que en estos momentos lo más importante es su hijo José María y por él intentan continuar con su vida familiar sin plantearse el futuro de su relación.

Además, Ana María ha roto su silencio tras la demoledora exclusiva de su hija Gema Aldón en la revista 'Lecturas' afirmando que su madre se merece a alguien que la quiera y dejando entrever que Ortega Cano no lo hace. Muy sincera, la andaluza ha admitido que no le han gustado nada esta entrevista y ha confesado que suponen un nuevo problema en su matrimonio.

Unas declaraciones a las que el torero ha reaccionado con absoluta indiferencia, dejando en el aire qué le ha parecido que Ana María tache su relación actual de "cordial". Acompañado por su cuñado Aniceto, Ortega Cano ha ido en taxi a un hospital cercano a su domicilio y ha entrado por Urgencias sin aclarar el motivo de su asistencia al centro médico.

Algo que antaño hacía acompañado por su mujer, con la que ahora - y a excepción de cuando hacen algún plan con su hijo - no comparte ningún momento del día, escenificando un distanciamiento del que el torero prefiere no hablar.

Tras varias horas en el interior del hospital, y con aspecto de haber asistido a una simple revisión que ha evitado confirmar, Ortega Cano regresaba a su domicilio sin pronunciarse sobre la última entrevista de Ana María ni sobre sus declaraciones confesando que su hija Gema Aldón supone ahora un problema en su matrimonio.

Además, la peluquera está muy pendiente de las redes sociales. Hace varios días subió una publicación en la que sus seguidores le achacan "que no cuente la verdad": "Te estás haciendo con un buen dinero hablando mal de tu familia y especialmente de tu marido. Las cosas se arreglan en casa, pero claro, no te darían dinero", escribe un usuario; "Qué pensará tu hijo el día de mañana de las exclusivas que has hecho mareando la perdiz? ¿Quieres ser otra Belén Esteban vivir del torero?", alega otro.