Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. Por ello, el programa trata de sorprender cada tarde con nuevas exclusivas. Como el de Carmen Alcayde y Dinio , que han vivido un tenso enfrentamiento desde hace semanas. Él asegura que tuvo una noche de pasión con ella y una amiga, pero ella no la negado siempre. Ahora se enfrentan en el plató del 'Deluxe' y, nada más verse, saltan chispas. Carmen se niega a saludar a Dinio y dice que lo hará cuando "cuente la verdad". El cubano considera que es una maleducada, a lo que Acayde explota: "¿Después de todo lo que has dicho quieres que sea educada, que juras por tu abuela y por tu hijo cosas que son mentira? Estás destrozando una familia con una mentira, ¿por qué me quieres destrozar la vida?"

Nada más sentarse, Dinio comienza a retractarse de algunas de sus afirmaciones y Carmen amenaza con denunciarle. Cuando él cuenta su versión de lo que pasó, Carmen interrumpe para negar algunos de los detalles que da. Comienza a decir que hicieron un trío, pero después comenta que solo hubo "algún besito"... pero eso también lo niega ella.

Tras su enfrentamiento, Dinio se dirige a Carmen y le pide perdón: "Si yo, por mi forma de expresarme, he dicho que he estado contigo, te pido perdón a ti y a tu marido, porque a mí no me gusta romper una familia". Ante estas palabras, Alcayde se derrumba: "Desde que yo fui famosa, te has querido aprovechar". Se destapa entonces que Carmen se enfadó con su amiga porque, estando trabajando, se lio con Dinio en el baño.