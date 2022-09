Diego Matamoros y Marta Riumbau no se perdieron este viernes el desfile de Teresa Helbig en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. La joven pareja aprovechó la tarde para ir al espectáculo de moda y derrochar complicidad. Y es que desde que se hizo pública su relación, son pocas las veces que les hemos visto juntos, pero lo cierto es que cada vez que aparecen ante las cámaras podemos ver lo bien que se encuentran.

Hablamos con Diego y nos confiesa qué opina de la noticia del verano, la tercera oportunidad que se han dado Laura Matamoros y Benji Aparicio: "Bueno, es como el cuento de nunca acabar". El influencer nos asegura que siempre apoyará a su hermana si eso le hace feliz a ella y a sus hijos: "Si ellos están felices, perfecto" y añade "todo lo que sea bueno para ella, para los niños y ellos, perfecto. Apoyo totalmente".

El hijo de Matamoros ha asumido su enfermedad degenerativa, espondilolistesis, y bromea con las recomendaciones que tiene que tener en cuenta a partir de ahora: "Y sigo fastidiado, es algo que va a ir conmigo toda la vida. Tratar de cuidarse, de fortalecer y asumirlo y ya está. No me pongo tacones".

Diego acudía a la MBFWM junto a Marta Riumbau y asegura que está muy feliz y disfrutando de esta etapa junto a ella: "Estoy feliz, estoy tranquilo y, sobre todo, viviendo la vida que me ha tocado ahora, disfrutarla". Eso sí, el joven descarta volver a ser modelo de pasarela aunque recuerda la experiencia con cariño: "No comer pasarela, estar todo el día así fue una época muy graciosa de mi vida, me lo pasé bien y la recuerdo con cariño pero ahora mismo ya no".