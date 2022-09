Jorge Javier Vázquez ha reaparecido esten 'Sálvame Diario' a través de una videollamada y ha confesado que viene renovado, completamente recargado y con una noticia que contar el próximo lunes cuando se incorpore de nuevo al programa. Todos los colaboradores se quedaban boquiabiertos al escuchar al presentador, pero lo cierto es que se trata de algo positivo que le ha hecho cambiar muy y mucho .

"Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros, es el primer año en muchísimos años que tengo ganas de volver a trabajar. Creo que es el primer año, tengo muchas ganas de estar con vosotros, de compartir muchas cosas, muchas emociones... uy espera" comenzaba diciendo Jorge Javier Vázquez y de repente se emocionaba para desahogarse: "creo que he pasado uno de los años más complicados de mi vida, yo no sabía que se podía vivir con tanto dolor, no sabía que se podía vivir con tan poca cara, he necesitado irme un mes y medio para reencontrarme, para tocar pie y para volver a ser un poco el que era antes de un año".

Y vuelve cariñoso, ya que el presentador ha asegurado que tiene "muchas ganas de daros un abrazo a cada uno", algo que no suele mostrar y menos públicamente. Lo que más ha llamado la atención ha sido el aviso que ha hecho: "el lunes quiero contar algo que para mí es muy importante, una noticia, es algo que me ha ayudado a seguir adelante y valorar todo lo que tengo".

De esta manera, Jorge aseguraba que será el lunes el día que hablará alto y claro sobre su nueva vida. Además, ha explicado que sus vacaciones y sobre todo, estar tan cerca de la naturaleza, ha sido muy enriquecedor: "para mí ha sido una experiencia brutal estar con la naturaleza, el resumen del viaje era cuando cogía un avión y decir 'he pasado mucho tiempo de mi vida pidiendo perdón por ser quien soy y ha llegado el momento de mi vida de no castigarme más y de estar muy contento conmigo mismo'".