Olga Moreno está de nuevo en el punto de mira, pero en esta ocasión nada tiene que ver su llamativa ausencia en la final de 'Supervivientes' para entregar el cheque al ganador de esta edición como vigente campeona del reality - ya que no quiere coincidir con Jorge Javier Vázquez - sino por la inesperada traición de una de sus grandes amigas, Ana Luque.

Y es que la superviviente ha concedido una sorprendente exclusiva a la revista 'Lecturas' en la que no duda en cargar contra Olga, reprochándole su falta de apoyo durante el concurso, asegurando que podría haber llegado a la final si la ex de Antonio David Flores la hubiese defendido y afirmando que no tendría ningún problema en saludar a Rocío Carrasco, la archienemiga de la sevillana.

Unas impactantes declaraciones que ponen en entredicho su amistad y de las que Olga se enteraba por 'El programa del verano', confesando que estaba muy sorprendida y se había quedado "en shock" con la entrevista de Ana.

Además, afirmaba que tenía una "conversación pendiente" con la que pensaba que era su gran amiga y dejaba entrever que ésta no tardaría en producirse. Pero... ¿Han hablado ya Olga y Ana? Pues no lo tenemos claro, ya que en las que son sus primeras imágenes tras la polémica la sevillana reconoce en un principio que "no ha podido" hablar con ella para, segundos después, contradecirse y asegurar que "sí hemos hablado por whats app". Una conversación por mensaje de la que, sonriente y relajada por lo menos en apariencia, no ha querido dar detalles.

todo indica que la ex de Antonio David ha encontrado una "nueva ilusión", tal y como ha destacado Ya es verano. Sergio Garrido, que lamenta no poder decir el nombre, desvela que coincidió con ella en una boda y que ella misma se lo confirmó. Es más, el hecho de que le pida que no lo cuente hace sospechar a los colaboradores de que el noviazgo es real: "Ella está súper feliz. Me dijo que estaba ilusionada". "Era la una y media de la madrugada, me enseñó una foto y me dijo 'mira, una ilusión" y cuando él mostró interés, ella cortó el tema.

El paparazzi ha prometido no dar el nombre, pero se dan pistas sobre su identidad: "Es un hombre guapo que pisa mucho Telecinco (detrás de las cámaras) y que todos en el plató conocen (y probablemente los espectadores también)", comentan al respecto. Algunos piensan que Olga está "jugando al despiste" por el tipo de respuestas que da a algunos y lo cierto es que es un tema "que lleva un tiempo rondando". Se especula que pueda haber una exclusiva de por medio y que sea hombre que "acompaña mucho a Olga Moreno" (tanto cuando viene a televisión como cuando no).