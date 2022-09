Este verano nos enterábamos de que Nuria Fergó había encontrado de nuevo el amor de la mano de Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa. La cantante se ha mostrado de lo más feliz por redes sociales y lo cierto es que no cabe ninguna duda de que este noviazgo le ha supuesto una inyección de vida en su día a día.

Hace unos días nos encontrábamos a Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro en la fiesta de Inauguración de la Mercedes-Benz Fashion Week de 'YO DONA' y no dudaban en gritan su amor a los cuatro vientos, aunque puntualizan que están bien gracias a la aceptación de sus respectivos hijos: "ellos son nuestras prioridad, no importa si nuestras exparejas están de acuerdo o no, imagínate que mi expareja tiene que dar el ok, me da algo".

Este viernes, veíamos de nuevo, en esta ocasión sin la compañía de Juan Pablo, pero nos confesaba estar viviendo uno de sus mejores momentos personales: "Muy bien, fenomenal. Feliz, feliz". La cantante explicaba como es su relación con Irene Villa, exmujer de su chico: "De verdad que fenomenal. Está fluyendo fenomenal". La artista nos aseguraba que no va a esconder su relación: "¿Escondernos? Para nada, no, no, pero es que no he hecho en la vida yo eso. Hay que hacer las cosas con naturalidad. Soy una persona como cualquier otra y no tengo que esconder nada, con lo cual siempre he hecho vida normal, siempre".

La artista desvelaba cómo es su día a día ahora que tiene una nueva ilusión: "Pues de mami, de artista porque hago de todo. Yo hago de mami y luego dedico mi tiempo a las cosas, proyectos y todo". En cuanto a sus proyectos profesionales: "Empiezo gira de mi disco 'Con permiso', mi disco de rancheras que saqué el 13 de mayo y ahora empiezo la gira y otras cositas que están saliendo".