Telecinco sigue apostando fuerte por su Pesadilla en el Paraíso, el nuevo reality en el que varios famosos tratan de salir adelante en una granja de Cádiz.

Desde que comenzó el reality, Marina Ruiz y Omar Sánchez han tenido mucha química. La influencer y el ex de Anabel Pantoja conectaron nada más entrar en la granja de 'Pesadilla en el Paraíso'. La joven ganó la primera prueba de capataz, consiguiendo la llave de una habitación especial que podía compartir con uno de sus compañeros.

Marina no lo dudo ni un solo segundo y escogió al surfero. Los concursantes han dormido juntos y entre ellos han saltado chispas. La participante cumplía su promesa y daba un sensual masaje al canario. Cuando terminó, Marina se tumbó al lado de Omar y le pidió que "le hiciese la cucharita". Los granjeros se abrazaban y se tapaban con las sábanas. "Me has dado un besito de buenas noches, gracias. Te vas feliz a dormir hoy", le agradecía ella mientras se fundían en un cariñoso abrazo.

A la mañana siguiente, ambos se confesaban con Dani G y Daniela sobre lo ocurrido: "No lo haría nunca. Prometí que no haría nunca nada en un reality. A mí familia...no es que le molestaría, porque es algo mí y es natural. Pero yo no soy así. Si para acostarme en una cama a dormir ya me cuesta...imagínate haciéndolo. No", le decía Omár Sánchez a su amigo.

Por otro lado, Marina le expresaba sus temores a Daniela: "Me sentía a gusto, pero a ver si se van a pensar que me puedo acercar por interés. Se nota que no. La sonrisilla que se nos pone desde el primer momento. También pueden pensar que Omar lo hace por venganza", explicaba.

A pesar de que la relación entre los concursantes avanza a pasos agigantados, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tuvo que parar los pies al deportista. Marina entró en el baño de la habitación de capataz y acto seguido lo hizo Omar. Aunque no pudimos ver que sucedió, sí pudimos escuchar a Marina decir: "No, no, no te líes. Yo si hago algo, lo hago delante de las cámaras. No voy a hacer nada por detrás. Si te quiero dar un beso te lo doy".

No obstante, el primer beso entre Omar Sánchez y Marina Ruiz ya ha llegado. En plató, Raquel Lozano veía en pantalla cómo la persona que estaba conociendo antes de dar comienzo el reality se besaba con otra persona. Todas las cámaras apuntaban a su persona al finalizar el vídeo. Su cara hablaba por sí sola. “A Marina me la creo perfectamente. Por lo que he visto sí que se puede ilusionar y ha ido muy poco a poco. Lo veo y veo que está sintiendo, lo habrá pasado mal y no quiere equivocarse”, comenzaba. “Por parte de él… Yo he tenido conversaciones con él y sé que ha preguntado antes por Marina. Quizás lo lleve un poquito preparado. Puede ser que luego estén ahí mucho tiempo y sí que el roce haga el cariño. Pero dudo”, opinaba sobre el papel de Omar. “Es lo mismo, las mismas palabras. Escucho las mismas palabras, por eso me sorprendo un poco más”, finalizaba.

Pero ahora podrá decirl a la cara. Tal y como ha confirmado el portal especializado en contendidos televisivos AlgoPasaTv, Raquel Lozano entra a convivir en la granja.Además, Según ha sabido verTele, la nueva participante del reality entró a la granja el viernes, pero dado que Pesadilla en El Paraíso es grabado, a los espectadores no les llegará el impacto de su incorporación hasta dentro de algunas semanas.