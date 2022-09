Antonio David vuelve a la carga. El ex Guardia Civil ha anunciado su nuevo proyecto. Y es que, el ex marido de Rociíto tiene un canal de YouTube en el que hará unos vídeos un tanto especiales.

Flores cuenta con miles de seguidores en su canal de YouTube. Ahora, está usando una nueva funcionalidad de su canal de Youtube llamada "supergracias", por el que puede recibir dichos donativos del mismo club fans de la familia que le apoyaron tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Antonio David agradece de forma personal esas aportaciones económicas que recibe durante sus directos. A estos donativos se sumó su amigo Kiko Rivera, al que invitaba a participar en su canal para "echar un rato divertido" con las anécdotas que comparten. El hijo de Isabel Pantoja le aportó 20 euros que se sumaron a casi 450 euros recaudados en 53 minutos de directo.

Pues ahora, según ha anunciado el tertuliano, va a empezar a colgar vídeos de cocina y ha puesto una encuesta para que la gente vote qué platos quieren que haga. "Cuento con vosotros para ver los vídeos y elegir lo que tengo que cocinar", insiste Flores en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

Pues en este mismo canal, Antonio David ha querido mandar un mensaje a Jorge Javier Vázquez tras el meme que compartió en sus redes sociales. En este documento se podía ver una foto retocada de una portada de la revista Lecturas en la que se podía leer lo siguiente: "Fallece la reina Isabel II, íntima amiga de Rosa Benito". Además, pone: "Rocío Flores destrozada: era como mi cuarta madre", y "Antonio David: Yo le pido a la policía de Londres que investigue al señor Fidel Albiac".

Esto no parece haber sentado demasiado bien al ex Guardia Civil, que, a parte de no entender la imagen, amenaza al presentador: "Yo le pido a la policía y a la justicia española es que investigue hasta el final, Jorgeja, la 'Operación Deluxe', esa que está en el juzgado y donde se investiga a cada uno de vosotros", comienza diciendo el ex de Rociíto. "Que salgan todos los responsables de espionajes, chantajes... Que os condene a cada uno de los que han cometido un delito de revelación de secretos", continuó. "No me provocas ni siquiera es rabia, es lástima, pena. Eres un pobre miserable, que eras el Dios de Telecinco y te han quitado de todos los proyectos", zanjó.