Susana Molina se enamoró en Gran Hermano de un concursante, Gonzalo Montoya, y lo dejó varios años después en otro reallity. La primera edición de La Isla de las Tentaciones terminó con la pareja rota, a pesar de que no hubo infidelidades por parte de ninguno de los dos. Con esta etapa cerrada, ella se mudó a Madrid y allí se dedicó a trabajar en redes sociales. Desde entonces la han relacionado con varias personas.

Y esta televisiva trabaja en el canal de Mtmad. Allí contó en qué se habia gastado los 300.000 euros del premio que ganó al salir de Gran Hermano con la copa de la victoria. "Me lo gasté en vivir el primer año que me vine a Madrid. Cuando salí de ‘GH’ nos vinimos a Madrid y no me gustó el círculo en el que nos movíamos, estuve fatal. No salía de casa, no hacía nada. Ese año tiré de los ahorros”, comentó la concursante de La Isla de las Tentaciones. “Estuve un año entero trabajando allí. No me hacía falta el dinero pero quería trabajar porque quería hacer amigas… y fue una experiencia muy buena", aseguró.

Regresa La Isla de las Tentaciones

Telecinco sigue demostrando una plena confianza en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que su cuarta edición no rindió al mismo nivel que sus predecesoras en términos de audiencia, el reality show sigue siendo uno de los formatos estrella de la cadena.

Sandra Barneda, que volverá a repetir como maestra de ceremonias, ha sido la encargada de desvelar en sus redes sociales que el rodaje de las temporadas 5 y 6 del reality en República Dominicana ya ha finalizado. Esto de rodar dos seguidas ya se ha hecho en otras ocasiones para minimizar gastos.

Y hoy, al fin, podemos ya contar la fecha de inicio del programa: La fecha elegida por Telecinco para emitir la nueva temporada del concurso es el 21 de septiembre a las 22.50.

Viene además con una gran novedad: "La luz de la tentación se multiplica por cinco, con diferentes colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja.