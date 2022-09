Durísimos momentos para Ana Obregón, que este viernes de madrugada perdía a su padre, Antonio García, de 96 años de edad, a quien estaba muy unida y en quien estaba totalmente volcada desde el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, en mayo de 2020, y de su madre Ana María Obregón Navarro, justo un año después. "En dos años me habéis dejado huérfana de padres y de hijo. Ahora las tres personas que más quiero en mi vida no estáis aquí conmigo y te juro, Papá, que no sé cómo lo voy a hacer" publicaba en sus redes sociales horas después de la muerte del empresario la actriz, completamente desolada.

Intentando sacar fuerzas de flaqueza e incapaz de ocultar su abatimiento, Ana despedía a su adorado padre este fin de semana en el Tanatorio de Tres Cantos, arropada por sus hermanos Juancho, Celia, Amalia y Javier García Obregón, y de algunos de sus mejores amigos, como Susana Uribarri o Raúl Castillo. El gesto de Ana Obregón que ha emocionado a todos a pesar del dolor en el entierro Sin embargo, llamaba la atención la ausencia del padre de su hijo, Alessadro Lequio, en un momento tan delicado para ella. El italiano sí arropaba a Ana en el entierro de su madre en mayo e 2021, explicando que no podía faltar tratándose de la abuela de Alex y teniendo en cuenta la buena relación que siempre ha mantenido con la bióloga. De ahí que muchos se preguntasen dónde estaba Lequio al no verlo al lado de su expareja en uno de los peores momentos de su vida. Este lunes el colaborador ha reaparecido en 'El programa de Ana Rosa' y ha explicado su ausencia en el entierro de Antonio García: "No me encontraba bien" ha confesado ante los micrófonos de Europa Press. "Era un hombre extraordinario y le recuerdo con mucha admiración" ha añadido el italiano, confirmando que a pesar de no asistir al tanatorio sí ha podido hablar con Ana y está "como puede estar una persona cuando pierde a su padre".