Belén Esteban regresó a los platós de Sálvame para cumplir con su trabajo. "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna que me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa 'Sálvame' con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, peor ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

La tertuliana se vio forzada a abandonar el programa tras un accidente que sufrió en una prueba física que le propuso el programa. En dicha caída, Belén se rompió la tibia y el peroné, lo que la ha dejado fuera del programa durante varios meses. Pero ya ha vuelto a su casa, aunque no como le gustaría.

Una broma de la dirección de 'Sálvame' no le ha sentado nada bien a Belén Esteban que, en el centro del plató, mandaba un mensaje muy claro a la dirección del programa. Más Esteban que nunca y divertida, Belén dejaba claro que si está trabajando es porque quiere...

La colaboradora tiene que dar ocho vueltas al plató de ‘Sálvame’ cada hora por prescripción médica. Sin embargo, su forma de caminar nos hace pensar en otras cosas y la dirección de ‘Sálvame’ acompaña sus pasos con una música más propia de la Semana Santa.

Harta y más Belén que nunca, la colaboradora explicaba alto y claro algo. Acaban de cumplirse cuatro meses de la operación a la que tuvo que someterse tras romperse la pierna y el pie en el plató del programa.

Hasta abril, su traumatólogo no le va a dar “el alta”, sin embargo, su psicóloga le ha pedido que trabaje: “Me podría quedar en mi casa hasta abril viéndolas venir, pero soy una tía responsable que, aunque te parezca que no, quiero a mi programa con todo lo que me hacéis”.

Belén se levantaba con su muleta, la música la acompañaba una vez más y, dirigiéndose al director, decía:“ Me da igual que haya cámaras, sé que me van a hacer muchos memes, que me encanta por cierto. Vengo porque quiero a mi programa y por mi cabeza, porque si soy otra me quedo en mi casa hasta abril sin moverme”.

“Soy una tía responsable”, insistía Belén. “Ahora me pondrán verde”, imaginaba la colaboradora y explicaba que cada día va dos horas y media a rehabilitación y luego tres a trabajar: “Vengo aquí a aguantar a mi amigo Alberto y a mi amigo David Valldeperas, que porque les quiero, pero a veces me dan ganas de… ¿Tú te crees que mi madre ve el programa y me ponen ahí como la esperanza de Triana?”

Belén Esteban recibe a Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a 'Sálvame' tras sus vacaciones y lo ha hecho por todo lo alto ¡En avioneta! Belén Esteban le esperaba a pie de pista y el presentador ha pisado tierra como un auténtico explorador. De hecho, traía no solo las gafas de sol, el sombrero y la cantimplora, también un bastón de mando africano.

“Estoy mejor que tú”, decía bromeando a la colaboradora, que camina apoyándose en una muleta: “Y eso que me han pasado cosas, lo del mal de altura no es lo peor que me ha pasado”. Y es que, estando en África, estuvo a punto de tener que volver a España. Pero ¿Qué ha sucedido? El presentador ya nos comunicó que tenía una noticia que darnos…

Ya en plató, la colaboradora ha sufrido un sonado zasca por parte de Adela por una información sobre Anabel Pantoja . "¿Decís que se va a París? Para hablar hay que informarse", decía la Esteban. "Pero si tú tienes la información y no nos ladas no podemos hablar" contestaba Adela ante el aplauso e los presentes.

El público ha reaccionado ha este comentario valorando las palabras de la copresentadora.