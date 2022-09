Hay que remontarse al año 2009 para entender el origen de la tensa relación que Rocío Carrasco mantiene con una de las grandes amigas de Rocío Jurado, Massiel. La ganadora de Eurovisión aseguraba entonces en el programa 'A tu lado' - en el que también colaboraba Antonio David Flores - que la hija de 'La más grande' tenía un ojo morado en su última entrevista con María Teresa Campos, insinuando que Fidel Albiac podría tener algo que ver en su supuesto golpe.

Unas declaraciones tras las que Rociíto demandaba a la cantante, condenada a pagar 60.000 euros por alimentar la polémica sobre el presunto maltrato de Fidel, algo sobre lo que se venía especulando en diferentes programas de la época.

Lejos de olvidarlo, la hija de Rocío Jurado sigue teniendo muy presentes las insinuaciones de Massiel, a la que en su docuserie ha tachado de "marioneta" de Antonio David y de "dejarse embaucar" por el ex guardia civil para sembrar la duda sobre Fidel.

Al margen de las nuevas revelaciones que Rocío está haciendo en la segunda parte de su docuserie y de sus demoledores ataques contra Ortega Cano, Massiel ha dejado claro que no le da ningún tipo de credibilidad a lo que está revelando en 'En el nombre de Rocío': "Yo de ese tema no hablo, yo hablo de historias serias y creíbles, nada más".

Pero esta no es la última polémica. En el plató de 'En el nombre de Rocío', Kiko Matamoros ha desvelado que Amador Mohedano estaría dispuesto a tener un cara a cara con Rocío Carrasco. "Eso me ha dicho. Me gustaría tener una cara a car con ella y a ver si es capaz de decir delante de mí todo lo que ha dicho. No sé si se refiere en un restaurante, en la televisión…Me limito a decir lo que me ha dicho, que le gustaría tener un cara a cara pera ver si es capaz de sostener todo lo que ha dicho", ha desvelado el tertuliano. Por todo lo contado en la docuserie 'En el nombre de Rocío', el clan Mohedano se estaría planteando emprender acciones legales contra la hija de 'La más grande'. Sin embargo, los Mohedano estarían reuniéndose con Marcos García Montes, quien fue abogado de Rocío Carrasco. Montse Suárez explica que por este motivo, el letrado no podría ejercer contra Rocío. "La lealtad al cliente es el principio general del ejercicio de la abogacía. Existe una prohibición clarísima de que ningún abogado puede defender intereses contrarios a los de un anterior cliente", explica la periodista.

Rocío Carrasco ha respondido directamente a esta amenaza: "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, porque me consta, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", dice.