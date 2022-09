Telecinco sigue demostrando una plena confianza en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que su cuarta edición no rindió al mismo nivel que sus predecesoras en términos de audiencia, el reality show sigue siendo uno de los formatos estrella de la cadena.

Sandra Barneda, que volverá a repetir como maestra de ceremonias, ha sido la encargada de desvelar en sus redes sociales que el rodaje de las temporadas 5 y 6 del reality en República Dominicana ya ha finalizado. Esto de rodar dos seguidas ya se ha hecho en otras ocasiones para minimizar gastos.

En esa misma red social, la presentadora ha respondido a varias preguntas de sus seguidores relacionadas con 'La isla de las tentaciones', que será previsiblemente una de las grandes apuestas de Telecinco para el otoño.

"Hemos terminado. Es un momento de muchísima emoción para todo el equipo. Han sido dos meses donde nos hemos dejado la piel, han salido dos super temporadas donde hemos sufrido muchísimo. Me emociono. Estoy como loca para que lo veáis. Quiero dar las gracias a toda la gente e la isla porque sin ellos, lo que vais a ver muy pronto, sería imposible", zanja.

Y hoy, al fin, podemos ya contar la fecha de inicio del programa: La fecha elegida por Telecinco para emitir la nueva temporada del concurso es el 21 de septiembre a las 22.50. Viene además con una gran novedad: "La luz de la tentación se multiplica por cinco, con diferentes colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja. Telecinco no espera más para lanzar su última gran apuesta para el otoño. Debido al discreto arranque de todos sus estrenos para la nueva temporada, la cadena ha confirmado que la quinta temporada de 'La isla de las tentaciones' arrancará este mismo miércoles, 21 de septiembre, a las 22:50 horas.

Pero además, el canal de Mediaset deposita toda su confianza en el reality de Sandra Barneda y arropará su estreno con un especial que se emitirá ese mismo día en la franja de 20:00 a 21:00 horas contra 'Pasapalabra'.

De esta forma, eliminará 'Sálvame Sandía' por un día para ofrecer en su lugar un aperitivo de 'La isla de las tentaciones', la última gran baza que guarda en el cajón para impulsar las discretas audiencias que está cosechando en el inicio del nuevo curso. Telecinco no ha detallado por el momento el contenido que podrá verse en el especial, que llevará por título 'Y ahora... La isla de las tentaciones', un nombre que recuerda mucho al nuevo espacio que presentará Sonsoles Ónega, que cambió de la cadena de Mediaset a Antena 3 por sorpresa y que conducirá 'Y ahora Sonsoles'.

No obstante, el programa continúa presentando novedades. Jorge Javier ha sido el encargado de presentar al nuevo rostro quien se iba a unir al resto de los colaboradores. Se trata de La Prohibida, una de las 'drag queens' más famosas de nuestro país. Tras conocerse el nombre de la nueva tertuliana de las tardes, las redes sociales se han revolucionado. "Cuesta abajo y sin frenos". "Madre mía!!".

Otros la consideran como el mejor fichaje del programa. "Una auténtica estrella. Lujo para 'Sálvame", "La Prohibida nueva colaboradora, aún no me lo creo, me encaaaanta! Ahora sí que no me lo pierdo", "trabajo por las tardes, pero tengo claro que ahora grabaré los programas para ver a La Prohibida", "La Prohibida es puro Sálvame, ME ENCANTA!"...