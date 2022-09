Raquel Sánchez Silva no puede pegar ojo. Así lo confirma la presentadora tras colgar un vídeo en sus redes sociales en el que explica que ha pasado muy mal la última noche. "No he podido pegar ojo tras la llegada de la factura de la luz", indica. La televisiva está sufriendo los estragos de las subidas en la electricidad, por lo que ha preferido "irme a dormir para no tener que pensarlo". "Estoy muy en shock, es muy triste", asegura.

View this post on Instagram A post shared by Sevilla Magazine (@sevillamagazine) La electricidad bajará este martes más de un 8% hasta los 240,58 euros/MWh La electricidad bajará este martes más de un 8% hasta los 240,58 euros el megavatio hora (MWh), según los resultados de la subasta en el mercado mayorista y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales. De acuerdo con el operador del mercado eléctrico OMIE y el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz (el que pagan los consumidores con tarifa regulada) será 39 euros inferior respecto a los 279,23 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope al gas destinado a la generación eléctrica. En un contexto marcado por la crisis energética que sufre Europa tras la invasión rusa de Ucrania, Bruselas prepara un plan que servirá para reducir el consumo de energía en horas punta, limitar la retribución de las renovables y la nuclear y establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. En paralelo, trabaja en una reforma de calado del mercado energético a más largo plazo para desvincular la generación a partir de gas de las renovables que, según la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, llegará "al final de este año". Para mañana, dentro de las principales economías europeas, el precio más elevado se registrará una vez más en Italia, donde se alcanzarán los 393,13 euros/MWh.