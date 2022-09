"La ruleta de la suerte" es uno de los programas más exitosos de las mañanas en la televisión de España. Se trata de un concurso con una mecánica sencilla y unas pruebas no muy difíciles, lo que le convierte en una opción perfecta para casi cualquier edad.

El programa arrasa en audiencia en su horario y es uno de los más visto al día en Antena 3. Además, en Twitter se concentra una auténtica legión de fans que comentan diariamente el programa y disfrutan de todo lo que ocurre. Uno de las mayores bazas del programa es su presentado, Jorge Fernández, que divierte a concursantes y público por igual.

El espacio es líder de su franja horaria día tras día y suele desbancar a sus máximos rivales, que siempre van a la zaga de este concurso que lleva años entreteniendo a los espectadores. Sin embargo, la útitma decisión de Antena 3 parece que no ha gustado a los fans de este espacio, que además, forman legión en Twitter y comentan cada día el programa.

En concreto, la cadena privada ha apostado por repetir algunos programas, algo que ya ha cansado al respetable: "Pues vaya... ¿Otra vez con programa repetido entre semana? Antena 3 debería cuidar más a los seguidores de uno de sus formatos más exitosos y no poner tanta repetición", se quejaba un usuario en la red social del pájaro azul.

Parece que el formato en el que los concursantes tienen que intentar adivinar la frase o las letras que se esconden detrás de un panel sigue triunfando. Pero no sólo eso. El programa ha conseguido crear además un lenguaje propio sobre todo por la buena relación que existe entre el presentador, la azafata y el cantante de la banda, los tres auténticos protagonistas.

No obstante, lo que está ocurriendo en los últimos programas ha molestado a diversos espectadores, que han manifestado su enfado a través de las redes sociales e incluso han pedido boicotear al programa. "No veais #laruletadelasuerte es todo repetido, vaya caraduras", se quejaba un usuario. "Estos días están hechando repetido el concurso? Es que me da la sensación de que mínimo 2 años tienen".