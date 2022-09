Desde que Anabel Pantoja regresó de 'Supervivientes', su presencia voluntaria en televisión ha sido nula. Por mucho que los programas de Telecinco han intentado conseguir la participación de la sobrina de Isabel Pantoja, ella se ha negado en rotundo. Tampoco ha querido volver a 'Sálvame' asegurando, en más de una ocasión, que no sabe si está preparada mentalmente para ello.

Ahora está centrada en sus redes sociales y en su nueva relación con Yulen Pereira y la televisión parece ya no tener espacio en su vida. Además, las críticas que ha recibido por parte de sus compañeros de programa parecen haberla alejado, y mucho, de 'Sálvame'.

Algunos de sus compañeros pusieron en entredicho el papel de Anabel con su padre, dando a entender que no estaría pendiente de él a pesar de estar delicado de salud. "No vi todo lo que se dijo ayer en el programa pero te enteras y te duele" aseguró la colaboradora cuando le preguntaron por las palabras de algunos de sus compañeros. "No puedo dejar que las cosas me afecten...No hace daño quien quiere, sino quien puede", sentenció. Pero su cabreo con el programa es grande.

Anabel Pantoja carga contra 'Sálvame' por hacérselo pasar mal a su madre, Merche, durante su concurso en 'Supervivientes'. Tampoco entiende que hayan criticado su relación con Yulen y se niega a volver: "Me llevan los demonios, me entran ganas de aparecer allí y pegar tiros". Desde el plató, los aludidos responden...

La influencer ha sido portada de la revista ‘Lecturas’ y, además de dar por zanjada su relación con Omar Sánchez, ataca a ‘Sálvame’ con unas declaraciones que han sembrado el caos en el plató del programa.

Vio dos secuencias en las que Merche lloraba y no quiso ver más: “Entiendo que es un programa que tienen que entretener, pero es mi madre”. Además, no entendía la actitud en particular de algunos colaboradores: “He visto a compañeros a los que les ha dado igual, han tenido el pinganillo puesto y ha tirado para adelante como si no hubiese un mañana”.

“Me llevan los demonios, me entran ganas de aparecer allí y pegar tiros”, dice una muy enfadada Anabel Pantoja, que no entiende que se diera tanto espacio a su concurso: “Abrían y cerraban con Anabel y Yulen, es de locos, me he llevado una decepción”.

Por eso, ni piensa en regresar: “Nadie me ha llamado para volver al programa pero tampoco me lo planteo, no me veo ahí. Tengo otros pensamientos que no tienen anda que ver con nada televisivo”.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira siguen disfrutando de las calles de Nueva York. Ambos están compartiendo con sus seguidores este viaje único, que les está llevando a todos los rincones de 'La gran manzana'. La pareja ha podido recorrer Central Park, un parque enorme en el corazón de Nueva York, que a Yulen le ha encantado, como él mismo ha dicho en Instagram. La sobrina de Isabel Pantoja ha sorprendido a sus seguidores cantando el himno de Estados Unidos o bailando en plena calle.