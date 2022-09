¿Están juntos Olga Moreno y Agustín Etienne? Los rumores comenzaron hace semanas, pero se han intensificado en los últimos días. Pese a que ninguno de los protagonistas de la que podría ser la pareja del otoño se ha pronunciado sobre su supuesta relación, sí lo han hecho dos de las mejores amigas de la sevillana, que han confirmado a Belén Esteban que la ex de Antonio David Flores está muy ilusionada con su representante.

Mientras Olga y Agustín guardan silencio y dejan en el aire su amistad ha dado paso al amor, su entorno más cercano toma posiciones y se pronuncian sobre el romance sorpresa del momento. Así, mientras Rocío Flores ha pedido molesta que la desvinculen de este tema porque no tiene absolutamente nada que ver, Marta López se moja y apuesta porque su gran amiga está de nuevo enamorada.

"Yo no lo sé, pero hace dos meses cuando salieron los rumores se lo pregunté y Olga me lo desmintió completamente, y ahora se lo he vuelto a preguntar y su contestación es que ella no habla de estos temas" ha contado en 'Ya es mediodía', confesando que si la pregunta es 'si esta noticia podría ser verdad' a ella le da la impresión de que "podría haber algo".

"Me llama la atención que no lo desmientan" ha apuntado Marta, revelando que de estar juntos sería desde hace muy poco, ya que ha estado mucho con los dos este verano y no notó absolutamente nada "fuera de lo normal" entre Olga y su representante, con quien siempre ha tenido una estrecha relación.

Una opinión diferente tiene Jorge Pérez - amigo de Agustín Etienne, que también es su manager - que cree que de haber algo "ya les hubiesen sacado alguna fotografía en estos dos meses". "Agustín es una persona absolutamente hermética en el tema de sus relaciones y si hay algo entre ellos solo lo pueden saber Agustín y Olga" ha afirmado después de hablar con el argetino esta misma mañana.

Sin embargo, conociendo a su representante como lo conoce cree que "no hay nada" y apunta a que, "si no lo confirman y no lo desmienten es porque no se tiene por qué hablar de su relación ya que Agustín es una persona anónima que nunca ha hablado de su vida privada".

Un argumento que parece no convencer a Marta López, convencida de que si los rumores fuesen falsos Olga ya lo habría negado como hizo en su día.