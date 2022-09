Jorge Javier Vázquez ha vuelto de vacaciones con más fuerza que nunca. A lo largo de estos días, después de anunciar su próximo libro y contar cómo ha sido este verano, se ha enfrentado a diestro y siniestro... y hasta ha conseguido entrar en casa de Conchi Ortega para tomar una infusión. Este jueves nos ha vuelto a sorprender mandando un mensaje muy directo a Alba Carrillo y Lucía Pariente.

El presentador fue demandado por Lucía Pariente por acoso, tal y como ha contado esta misma tarde y ha sido absuelto. Recordemos que Jorge y la madre de Alba tuvieron una tremenda discusión en la final de 'Secret Story' que terminó con la expulsión de Lucía del plató... desde ese momento supimos que había tomado medidas contra el presentador y hoy hemos sabido el resultado.

Tal y como ha publicado Jorge Javier ha quedado libre de "todos los perdimientos de la demanda", así mismo lo ha compartido con sus seguidores de Twitter esta misma mañana, pero lo cierto es que hace tan solo unos minutos ha aprovechado su espacio en 'Sálvame Diario' para lanzar un mensaje tanto a la madre como a la hija.

Mirando a cámara fijamente le decía: "Lucía Pariente has perdido, que me has denunciado por acoso. El día que abandonaste ese plató me llamaste de hijo de puta mínimo, que te tuvieron que echar" y no se quedaba ahí, porque la queja del presentador es que siga viendo a Alba en televisión hablando de él: "yo viniendo a trabajar aguantando a la madre y a la hija, la hija meándose... qué va a hacer la niña, ¿va a seguir hablando de mí?".

En ese momento, Jorge se mostraba más serio que nunca y les dejaba claro que: "Estoy muerto y sigo muerto para ti y tu madre, dejadme en paz. Os he ganado, no os metáis en esas historias, no seas tan manipuladoras y tan perversas. Me montáis un pollo, me llamáis pidiendo perdón, así reality tras reality, hasta que he dicho 'hasta aquí'".

Además, Jorge ha dejado a entrever que ha pedido no coincidir con ellas en la cadena o que no hablen de él en los platós y no lo ha conseguido: "pero parece ser que no tengo fuerza... lo pide otro presentador y se hace, pero bueno, os he ganado en el juzgado, absuelto".

Finalmente, Vázquez ha dejado claro que él nunca permitiría que nadie hablase así de Ana Rosa Quintana u otro presentador en su programa, cosa que sí se ha permitido en otros espacios: "Veremos a ver si Alba Carrillo cuando se siente en esos programas me sigue nombrando, prefiero pagarte los 300 euros que te pagan al mes para que no verte. Es una cosa, que no sé cómo lo aceptamos. Yo nunca hubiese dejado que en este plató se hablase en esos términos de ana rosa quintana" ha terminado reflexionando el presentador".