La audiencia tenía ganas de 'La isla de las tentaciones'. Así lo reflejan los datos que consiguió este miércoles el estreno de su quinta edición, que arrasó en Telecinco con un potente 20,5% de cuota de pantalla y 1.163.000 espectadores. El reality show presentado por Sandra Barneda se impuso a 'La esposa' de Antena 3: el nuevo episodio de la miniserie italiana fue seguido por un 16,4% y 1.650.000.

'El hormiguero' lideró la franja de access prime time con la visita de Romeo Santos, alcanzando un destacado 18,2% de share y 2.365.000 seguidores frente al 10,7% y 1.392.000 de 'Pesadilla en El Paraíso'. Por otro lado, el 'Lazos de sangre' dedicado a Raffaella Carrà quedó muy lejos de la competencia al anotar un pobre 6,6% y 484.000 en el prime time de La 1.

Una de las novedades del programa ha sido el cambio en "la luz de la tentación". En esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ se multiplicará por cinco, como Sandra Barneda les explicó tanto a los chicos como a las chicas en sus villas.

“Ya no hay una, sino cinco luces de la tentación”, explicó la presentadora en Villa Paraíso. Javi no se pudo contener y expresó la inquietud que todos tenían por dentro: “Chiquita broma”. Ahora, la luz de la tentación está compuesta por cinco colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja. ¿Qué significará cada uno? Mario pensaba que cada uno se encendería en función de “la gravedad de lo que están haciendo” sus parejas. Andreu no estaba de acuerdo, para él la solución era que cada pareja tuviera asignada un color. Acertó. “Se activará cada vez que una de ellas cruce los límites”, les informó la presentadora. “Yo creo que cada luz corresponde a una de nuestras parejas”.