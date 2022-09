David Broncano y su equipo ya preparan su regreso a Movistar Plus+ tras tomarse unos meses de vacaciones. La plataforma ha anunciado este miércoles que la sexta temporada de 'La resistencia' se estrenará el próximo lunes 12 de septiembre, una semana en la que también lanzará otras de sus grandes apuestas de entretenimiento.

En una nota de prensa, Movistar Plus+ avanza que Broncano volverá a estar acompañado por Ricardo Castella, Grison y Jorge Ponce en el teatro Príncipe Gran Vía. Todos ellos vuelven "con más sentido del humor" para recibir cada noche a nuevos invitados en un programa "que en cualquier momento puede tomar rumbos insospechados".

Uno de los primeros en llegar como invitado al programa ha sido Juanma Castaño. El gijonés, conocido por sus programas de radio en los que habla sobre el panorama deportivo español, no ha pasado indiferente. Su entrevista se ha vuelto viral por un pequeño detalle: no conocía el curso al que asisten sus hijos. Esto ha provocado la reacción de las redes sociales, tachándolo de "padrazo": "Es vergonzoso", escribe uno.

La broma comenzaba cuando Broncano le preguntaba en qué curso estaban sus hijos. El gijonés se queda en blanco y responde: "No sé, es que me lío con los nombres del los cursos", a lo que el presentador replica: "No cambia nada, no te puedes liar". A partir de ahí comienza un momento de esos que se recordarán tras el paso del tiempo.