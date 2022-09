En el ojo del huracán por su presunta relación sentimental con Olga Moreno, Agustín Etienne es uno de los personajes más perseguidos del momento. Pareja de Arantxa de Benito durante seis años y excompañero de Toño Sanchís cuando el manager estaba 'en la cresta de la ola', y representante de rostros tan populares como la propia Olga, Rocío Flores o Jorge Pérez, el argentino es sin embargo un gran desconocido para el gran público.

Hace unos días era Belén Esteban - cuya carrera llevó una temporada tras su ruptura con Toño - la que revelaba un aspecto hasta ahora desconocido de Etienne. Y es que a pesar de que confiesa que es "buena persona" y que admite que le tiene "cariño", la colaboradora cree que "la fama le deslumbró" y en la actualidad no se hablan: "Yo quiero gente a mi lado que me aporte".

"No es el Agustín que conocí hace 20 años. Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien. No se ha llevado nada ni se ha portado mal, pero había cosas que yo veía que no me gustaban" ha contado en 'Sálvame' la colaboradora, sin querer entrar en detalles.

Ahora es Jorge Pérez, ganador de 'Supervivientes 2020' y colaborador de programas como 'Ya es mediodía' el que se enfrenta a Belén y sale en defensa de Agustín Etienne: "Obviamente esa es la opinión de Belén y quizá ella hable por sus experiencias, pero para nada es mi realidad". "Para mí es una persona que ha demostrado, no solo ser un representante, sino una persona que me ha demostrado amistad. Siempre se preocupa mucho de sus representados, y cuando tienes temporadas en las que quizás no están tan bien hace la figura de psicólogo. Para mí es un pilar fundamental en todo este mundo y una bella persona. Se ha comportado de diez" afirma.

Asegurando que a Etienne "le gusta vivir en el anonimato en un segundo plano", Jorge sigue sin dar por ciertos los rumores de su relación con Olga: "No me consta. Agustín es una persona absolutamente hermética, pero creo que en dos meses ya hubiese salido la noticia y ya se hubiesen vendido unas fotografías". "Si están juntos, me alegro muchísimo por ellos. Son unas personas, especialmente Agustín, a las que yo aprecio y estimo. Si no están juntos, ya saldrán ellos a desmentirlo. Pero si tengo que apostar apostaría que no" añade.

Íntimo amigo de Rocío Flores desde que coincidieron en 'Supervivientes', Jorge también ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que la hija de Antonio David Flores estaría dolida con Olga por haberse enterado de su relación con Agustín por la prensa. "No, qué va. Para nada está enfadada y habla con fluidez con Agustín. Lo que pasa es que Rocío, si algo le caracteriza, es que no le gusta hablar de su familia ni de los entresijos que pueda haber en medio".