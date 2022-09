‘Pesadilla en El Paraíso’ despidió a otros de sus rostros más polémicos de su primera edición. Después de la expulsión de Pipi Estrada, Mónica Hoyos concluyó su paso por el reality de Telecinco después de que perdiese el duelo por la expulsión contra Israel Arroyo, que logró salvase por segunda semana consecutivo, en una semana en la que tuvo en contra a casi toda la granja.

Instantes antes, Steisy, con la que Hoyos había tenía un enfrentamiento por su estrategia, se salvó de convertirse en la segunda expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso'. El exparticipante de 'MYHYV' se ganó su continuidad en el concurso después de que la gran mayoría de sus compañeros le apoyasen en la votación previa al duelo final en El Consejo de El Paraíso.

Lara Álvarez tenía un mensaje muy claro para los concursantes de 'Pesadilla en El Paraíso' y es que Xavier Font se ha saltado las normas del programa, algo por lo que les ha llamado la atención y todo el grupo ha sufrido una penalización. "Fui muy clara el primer día que llegasteis a la casa con el tema de las normas, ¿hay alguien que considere que se ha saltado alguna norma?", ha preguntado Lara Álvarez y Xavier Font ha tomado la palabra: "Pensando que el capataz pensaba que mojarse, me puse la manguera arriba y yo no sabía que estaba haciendo algo mal, lo hice por inercia, me llamaron la atención", explica.

"Te lo digo a ti y os lo digo al resto, os recuerdo los privilegios del capataz", dice la presentadora y les recuerda todos los puntos: "Inmunidad, entra a elegir al aspirante en la nominación y en la inmunidad. Tiene la habitación y el baño, tiene la posibilidad de compartirla o no, organiza las tareas de la casa y ya. La ducha es en el río, esto lo sabemos todos". Y como Xavier era el que mejores condiciones tenía y el que ha incumplido la norma, todo el grupo tiene a una penalización que pueden ver al llegar a la casa.

Los concursantes han llegado a la casa para conocer las consecuencias del acto de su compañero. "No tenemos aceite, no tenemos azúcar, no tenemos harina, ni levadura. Solo garbanzos", reaccionan al ver los productos que le faltan en la cocina y que no saben cuando van a recuperar. Algo que le ha hecho sentirse muy mal a al que fuera fundador de 'Locomía': "Por una acción mía, me siento fatal".