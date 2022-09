Paula Vázquez es una de las presentadoras más famosas de la televisión en España. La gallega llegó a "Supervivientes" con una larga y exitosa trayectoria televisiva a sus espaldas. Además de ser la primera mujer que presentó el "reality", marcó auténtica tendencia presentando muchos directos en bikini, algo que, tal y como ha reconocido recientemente en una entrevista en "La noche D", le vino casi impuesto y por accidente. "Si me lo llegan a proponer, probablemente les digo ni de broma, que contraten a una modelo", confesó en el plató la gallega.

Eso tuvo una explicación, que hizo pública Paula Vázquez en el plató de TVE. "Me robaron la ropa. Durante casi un mes me puse ropa de las redactoras y compañeras. Como este tipo de formatos solo lo hacían hombres, no había presupuesto de maquillaje y estilismo, por lo que me pasaba el tiempo peinándome y maquillándome", explicó la presentadora. "Desde entonces vivo obsesionada pensando cuándo habrá un secador sin cables",

Paula Vázquez tiene 47 años y, aunque nació en Ferrol, pasó su juventud en Barcelona. Debutó en 1991 en Antena en el programa "Jeans, News and Rock & Roll". Posteriormente pasó por programas como el "Un, dos, tres"; "El juego del euromillón"; "Gran Hermano"; o Fama, ¡a bailar".

Pero ahora anda más desaparecida. Sin embargo, la gallega acudió al programa de Eva Soriano para participar junto a Maira Gomez Kemp. Y lo anunció a través de sus redes sociales. Pero no se dio cuenta de que la presentadora se llama Soriano, no Soria, lo que ella escribió en el pie de página: "Esta Noche 22:45 en LA Noche D Juegos rtve , presentado por la fabulosa Eva Soria". Las redes, con cariño, se lo recriminaron: "¡Es Soriano! Vaya par de dos, estáis fantásticas", indicaba un seguidor en los comentarios.