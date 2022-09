La cantante Karina ha vuelto a pronunciarse a través de las redes sociales, a través de su cuenta de Instagram, en la que es muy activa. En esta ocasión, ha querido alzar la voz y dar su opinión sobre el conflicto bélico en Ucrania, que estalló el pasado mes de febrero.

En concreto, la cantante de 'Las flechas del amor' ha querido enviarle un mensaje a Putin, tras la enésima amenaza nuclear de Rusia contra Ucrania. Karina ha empezado su mensaje con una contundente frase: "Please, don't press de button", a la vez que señalaba con el dedo hacia cámara, recreando la acción de apretar el botón que, supuestamente, activaría el ataque militar ruso.

Además, la artista ha querido hacer hincapié en el gran número de personas que han fallecido en el conflicto. Por ese motivo, anima a el dirigente ruso a dialogar y usar las palabras para resolver el conflicto armado y a tomarse las cosas con calma: "take it easy".

Para hacerse entender - si es que Putin llega a escuchar el mensaje alguna vez en su vida -, la cantante eurovisiva ha utilizado el splanglish, introduciendo término como "people", "talk with people" o la ya mítica expresión "Please, don't press the button"; a la vez que reforzaba su mensaje con mucha mímica y expresión corporal para que su mensaje se entienda, sin importar el idioma que hable la persona que vea el vídeo.