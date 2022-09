Telecinco sigue demostrando una plena confianza en 'La isla de las tentaciones'. A pesar de que su cuarta edición no rindió al mismo nivel que sus predecesoras en términos de audiencia, el reality show sigue siendo uno de los formatos estrella de la cadena y ya ha empezado los preparativos de sus nuevas temporadas.

Sandra Barneda, que vuelve a repetir como maestra de ceremonias, ha sido la encargada de desvelar en sus redes sociales que el rodaje de las temporadas 5 y 6 del reality en República Dominicana ya ha finalizado. Esto de rodar dos seguidas ya se ha hecho en otras ocasiones para minimizar gastos.

En esa misma red social, la presentadora ha respondido a varias preguntas de sus seguidores relacionadas con 'La isla de las tentaciones', que será previsiblemente una de las grandes apuestas de Telecinco para el otoño.

Y ayer, finalmente, pudimos ver el primer episodio de la temporada. En la primera de las pruebas, cuando los concursantes conocen a los que serán sus tentadores, uno de los concursantes, Claudia, torció el rostro cuando entro uno de los participantes. La cara de su novio era un poema también.

Resulta que Claudia ya conocía al tentador porque ya habían tenido "un beso en el pasado". Su novio, Javi, se enzarzó en una discusión con el tentador que su novia zanjó rápido. Sin embargo, pocos minutos después entró el hermano gemelo del tentador, lo que desató unas caras de incredulidad por parte de todos los presentes. Y es que resultó que Claudia también había tenido algo con este chico: "Me besé con los dos porque me vacilaron", agregó.

Pero por si fuera poco, un tercero entró asegurando que también se había besado con la joven. Su novio, claramente el más sensible de los concursantes, no lo va a pasar muy bien en su estancia. "Qué mal", dijo ella al ver la cara preocupada de su novio".

Pero la isla no solo se ve en la televisión. También se vive en redes sociales en donde Sandra Barneda, la presentadora, ha confesado que tiene una manía particular. "Siempre me pongo algo rosa, es una manía que tenemos todos para que nos de suerte", aseguró.