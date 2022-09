Hay heridas que tardan en cerrarse. Eso es lo que le ha pasado a un exnovio del presentador Jordi González, que no ha dudado en atacarle después de que el ex de "Gran Hermano" o "Supervivientes" asegurase que quería volver a la televisión con Marta Torné.

"Estoy demasiado cuerdo para lo loco que podría estar", comenzó diciendo, antes de meterse de lleno en el asunto: "Normalmente me aíslo de todo mi pasado (...). Pero a veces no te puedes aislar al 100%. Jordi González fue a un programa de televisión, que no vi, pero luego Google me envió una notificación y le he dado a la noticia. Por qué seré tan chafardero", expresó el exnovio de Jordi González, que no es otro que Enric Escudé, a través de su cuenta oficial de Instagram, tras leer una declaraciones de González en una entrevista.

"La noticia, lo de siempre. Me ha ofendido como ofendería a cualquier español. Que si está cansado, que si se ha tomado un año sabático con la que está cayendo...", pero lo que realmente dolió al expresentador fue otra cosa que dijo Jordi González: "Me gustaría hacer un programa en TV3 con Marta Torne. Tiene que ser con Marta Torné".

¿Pero por qué tanto dolor? "Yo ya os he dicho mil veces que no estoy en televisión, tengo mi vida hecha, cuatro tiendas, soy un empresario de éxito... pero cuando en su día tú le hablaste de Marta Torné y no quiso saber nada de ella y tú creíste en Marta y pusiste de tu sueldo para pagar a Marta y que estuviera en los medios de comunicación y entonces Jordi la descubrió gracias y a ti y ahora pasa todo lo contrario...", terminó de explicar.

Además de estas declaraciones hechas en un vídeo, Escudé, que se hizo famoso como presentador de "Megatrix", también se despachó en los comentarios de su publicación en Instagram. "Tiene stodo el derecho a enfadarte, pero estate tranquilo que la vida pone a cada uno en su sitio, a veces tarda, pero llega. Un abrazo", le escribió una seguidora, a lo que Escudé no tuvo reparos en contestar: "A veces parece que tarda, aunque no es oro todo lo que reluce. Toda esa gente en realidad están muertos en vida. No son felices".

Enric Escudé fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", la su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático. Ahora tiene varias tiendas de ropa.