Nuevo capítulo en el culebrón de Risto Mejide y Laura Escanes. El presentador, nada más empezar su programa diario, Todo es Mentira, ha soltado una bomba en directo. Pero, ¿qué ha pasado?

Laura Escanes anunció ayer en su Instagram personal que se separa de su marido, Risto Mejide, después de siete años de relación, una boda y una hija en común, la pequeña Roma.

En una fotografía en blanco y negro en la que aparece abrazada a él, la 'influencer' ha explicado la noticia de su ruptura con las siguientes palabras: "No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia. Gracias. Siempre."

Él también se pronunció a través de las redes, lanzando un mensaje de calma y serenidad. Todo parecía haber sido una ruptura amistosa por ambas partes, pero hoy, tras el inicio de su programa, ha dicho lo siguiente: "Bienvenidos a todos, en especial a la persona con la que me identifico mucho ahora mismo, Tamara Falcó un beso desde aquí". Las redes se han hecho eco de estas palabras: "Con esto da a entender que Laura Escanes le ha sido infiel". "Lo de Instagram muy bonito pero con estas palabras deja muchas dudas en el aire y da a entender que también ha habido infidelidad en su relación", apunta un usuario en sus redes sociales.