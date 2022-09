El debate de las tentaciones arrancó fuerte anoche. El plató contó con la presencia de Terelu Campos y de su hija, Alejandra Rubio. Y es que La Isla de las Tentaciones comenzó el pasado miércoles su quinta temporada en las paradisiacas islas de Península de Sanamá, en la República Dominicana. La nueva edición trajo novedades, como las cinco luces de la tentación, perteneciente a cada uno de los concursantes.

El primer programa empezó de la mejor manera para los fans: enfados desde el minuto uno, líos secretos y concursantes de lo más peculiar. En la primera de las pruebas, cuando los concursantes conocen a los que serán sus tentadores, uno de los concursantes, Claudia, torció el rostro cuando entro uno de los participantes. La cara de su novio era un poema también.

Resulta que Claudia ya conocía al tentador porque ya habían tenido "un beso en el pasado". Su novio, Javi, se enzarzó en una discusión con el tentador que su novia zanjó rápido. Sin embargo, pocos minutos después entró el hermano gemelo del tentador, lo que desató unas caras de incredulidad por parte de todos los presentes. Y es que resultó que Claudia también había tenido algo con este chico: "Me besé con los dos porque me vacilaron", agregó.

Pero por si fuera poco, un tercero entró asegurando que también se había besado con la joven. Su novio, claramente el más sensible de los concursantes, no lo va a pasar muy bien en su estancia. "Qué mal", dijo ella al ver la cara preocupada de su novio".

Pues Alejandra Rubio no daba crédito a que una persona no recordará haberse liado con dos gemelos, a lo que su madre replicó tajante: "Todavía eres muy joven, yo tengo mucha vida y en esa vida, he tenido noches de amnesia y sustos", aseguró. La hija se quedó atónita, y contestó: "Está claro que somos muy diferentes".

Sin embargo, Terelu dice estar abierta al amor: "Quiero que no se esté mirando todo el rato lo bueno que está, que acepte que no soy un cuerpo Danone, que no sea mudo pero tampoco un payaso, que tenga los hijos criados, que no sea un muermo. Que le guste la calle, los bares y los restaurantes".