Nunca llueve a gusto de todos en "Masterchef". O al menos eso parece si se atiende a las críticas de algunos telespectadores. Ahora, uno de los principales puntos de tensión parece ser la expulsión del último chef.

Tal y como ha anunciado la productora del programa, "Masterchef Celebrity" se estrenó el 12 de septiembre. En esta edición, que es la séptima en la que tras los fogones se pongan famosos, participarán Norma Duval, Lorena Castell, Patricia Conde, Ruth Lorenzo, Xavier Deltell, Pepe Barroso, Daniela Santiago, Fernando Andina, Emmanuel Esparza, Eduardo Rosa, Manu Baqueiro, María Escoté, Isabelle Junot, María Zurita y Nico Abad.

Y, tras unas duras pruebas, la expulsada fue Ruth Lorenzo. La cantante causaba mucha simpatía al público, lo que ha provocado más de un enfado en redes sociales y se ha convertido en tendencia "Ryth Lorenzo tongo". "Os habéis cargado el programa. Era, sin dudas, la que más juego daba", apuntaba un usuario de Twitter. "Creo que no se lo merecía , Ruth a por la repesca." "No lo estoy viendo este año, pero han expulsado a @RuthLorenzo ? Entonces ya podéis echar la llave y cerrar el programa, gracias". "Ya tenemos favorita enchufada desde el principio y ya sabemos quién va a ganar."

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.