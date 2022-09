Después de semanas de intensos rumores, Olga Moreno rompe su silencio y confirma vía exclusiva lo que se había convertido en un secreto a voces, su relación con Agustín Etienne. "He encontrado a un hombre que me hace muy feliz" confiesa ilusionada y radiante la ex de Antonio David Flores en la portada de la revista Semana.

Un incipiente noviazgo que comenzó hace apenas unas semanas y que, aunque ha saltado a la palestra antes de lo que a ellos les hubiese gustado, ninguno quiere ya esconder. "Vuelvo a tener ilusión, es el hombre que toda mujer querría tener a su lado. Me encanta y es muy importante en mi vida" asegura una Olga a la que hacía tiempo que no veíamos tan feliz. "No cambiaría el momento que estoy viviendo por nada del mundo" apunta en la entrevista. Unas declaraciones y una relación que, por lo que parece, han pillado completamente por sorpresa a Antonio David, al que hace unas horas veíamos con Marta Riesco en la première del documental 'Starlite1Década', que conmemora el décimo aniversario del famoso festival marbellí. "Me acabo de quedar alucinado con lo que dices" confesaba el ex de Rocío Carrasco al enterarse de que este miércoles tendríamos la confirmación de que Olga ha rehecho su vida sentimental al lado de Agustín Etienne. A pesar de su sorpresa, Antonio David afirma que se "alegra mucho" por Olga porque como asegura "quiero la felicidad para ella siempre, porque si ella es feliz yo soy feliz". "Todo lo que le venga a ella de feliz me viene a mí" ha insistido, reconociendo que a pesar de que tiene "contacto todos los días" con su ex - con la que tiene muy buen relación - no le había dicho nada de su incipiente noviazgo con Agustín. En cuanto a su propia historia de amor con Marta Riesco, Antonio David confiesa que el balance no puede ser mejor: "Al final luchas por lo que quieres. A pesar de la crítica, ir contra corriente, y que no daban nada por nosotros, estamos felices y disfrutando de la vida".