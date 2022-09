Belén Esteban regresó a los platós de Sálvame para cumplir con su trabajo. "De vuelta a casa. Ha sido un verano de estar con los míos y de recuperarme con mi pierna que me ha dicho el médico, paseos y nadar. Vuelvo el 5 de septiembre a mi programa 'Sálvame' con muchas ganas. Ahora tengo un alta por mejoría, no tengo el alta completa porque todavía me queda un poquito, peor ahora tengo que volver a mi rehabilitación poco a poco para volver a mi vida".

La tertuliana se vio forzada a abandonar el programa tras un accidente que sufrió en una prueba física que le propuso el programa. En dicha caída, Belén se rompió la tibia y el peroné, lo que la ha dejado fuera del programa durante varios meses. Pero ya ha vuelto a su casa, aunque no como le gustaría. El programa vuelve a protagonizar polémicas entre famosos externos y los propi0os colaboradores del magazine. Es habitual que los trabajadores de este espacio se conviertan también en protagonistas de exclusivas o declaraciones sorprendentes entre ellos que enrarece el ambiente. Lecturas ha publicado una entrevista a Kiko Matamoros, que continúa de vacaciones en África. "A Belén Esteban le molesta que, cuando los demás hacemos mejores datos de audiencia saquemos pecho", ha dicho en las páginas de la revista. "El público ha perdido interés en Belén Esteban", declara,.