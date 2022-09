Déjate Querer ha regresado tras unas largas vacaciones. Toñi Moreno ha vuelto a presentar uno de los espacios más seguidos por los telespectadores españoles. Pero parece que tiene las horas contadas.

Tal y como ha informado el portal especializado en televisión Bluper . "Mediaset España ha decidido cancelar de manera fulminante el programa presentado por Toñi Moreno y este mismo viernes finalizará sus grabaciones", según ha podido saber Bluper en exclusiva.

Toñi Moreno cuenta una dura anécdota sobre su hija en Déjate Querer: "Es algo muy íntimo"

En el último programa, Toñi Moreno ha compartido con todos una preciosa anécdota con su hija. La presentadora ha querido animar a una de las invitadas con su historia.

Durante un reencuentro entre un padre y una hija, Moreno ha querido compartir este precioso momento: "Te voy a contar algo muy íntimo porque sé que tienes esa carencia". Tras estas palabras, la presentadora indicó que su hija le preguntó tras salir de clase si ella no tenía padre.

"Mamá, ¿yo no tengo papá?, me preguntó ella. Y le dije que no, que ella no tiene papá. Me dijo, 'pero tengo mamá, tengo nana y padrinos'. Le dije que sí, esa es tu familia y se me abrazó y me dijo: 'Ay, mi mamá'".

Con estas palabras fue capaz de animar a la joven presente: "Tú has tenido una madre maravillosa y una familia maravillosa que te ha querido, así que no sientas que te falta nada en tu vida porque no te falta nada", zanjó.