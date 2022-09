Carlota Corredera es una de las presentadoras más famosas del panorama español. Para alegría de sus fans, la conocida tertuliana está de vuelta.

Y es que Corredera vuelve a Telecinco. El buque insignia de Mediaset emitirá esta semana "En el nombre de Rocío", la secuela de la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", que nuevamente estará protagonizada por Rocío Carrasco y contará con Carlota Corredera como presentadora.

La cadena ha anunciado el regreso de la presentadora. Carlota Corredera se pondrá al frente este nuevo curso televisivo de ‘¿Quién es mi padre?’, una docuserie de investigación desarrollada en colaboración con La Fabrica de la Tele que Telecinco estrenará próximamente.

Y ha sido en un podcast, "Menudo cuadro", donde Corredera ha contado una anécdota en Sálvame: "Los cabronazos de Sálvame me encierran en una sala VIP y me dicen que voy a flipar. De repente me hacía pis pero no me dejaron salir. Entonces dije, 'hasta aquí hemos llegado'. Hice mi pis con mi vestidito rojo, pero llamé a mi madre y me dijo, 'dime que era broma lo del pis'", relató. La misma corredera ha mencionado el podcast y ha dicho: "¡La que me habéis liado!".