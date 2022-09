Después de semanas de rumores, Olga Moreno anunciaba este miércoles, vía exclusiva en la revista Semana, su relación con Agustín Etienne. Radiante, la exmujer de Antonio David Flores confirma que ha recuperado la ilusión al lado de su representante y, con todo lujo de detalles, desvela cómo pasaron de la amistad al amor sin apenas darse cuenta.

Enamorada como una quinceañera, y destacando de su nuevo novio lo bien que viste, lo bien que huele y cómo la trata, Olga confiesa que fue ella quien dio el primer paso, pidiéndole una cita a solas a su manager después de meses bromeando con que acabarían juntos.

A pesar de que todo es muy incipiente y ninguno quería que su relación se hiciese pública tan pronto, no están dispuestos a esconder su felicidad; y de ahí que la sevillana haya decidido gritar a los cuatro vientos que está muy ilusionada con Agustín y que su pareja es el hombre que toda mujer desearía a su lado.

Unas declaraciones que han provocado numerosas críticas, ya que no son pocos los que creen que Olga ha entrado en numerosas contradicciones y que pretende 'vender' que lleva pocas semanas con su representante cuando la realidad es que llevan meses juntos y lo negó a todo el mundo cuando surgieron los rumores para sacar rentabilidad económica a su relación.

Además, se dice que Antonio David está muy sorprendido por esta historia de amor - de la que no sabía nada a pesar de que tanto Olga como él presumen de que su relación es muy buena - y que Rocío Flores está muy decepcionada tanto con la sevillana como con su representante por haberle ocultado que estaban juntos, al parecer, desde el pasado mes de junio.

Críticas a las que la ganadora de 'Supervivientes 2021' hace oídos sordos y responde con la mejor de sus sonrisas, demostrando que ni los ataques recibidos tras su exclusiva ni el enfado de Rocío con ella pueden enturbiar el gran momento que está viviendo al lado de Agustín.

Una colaboradora de Sálvame: "Me ha tirado los trastos"

Marta López negó que Olga Moreno y Agustín Etienne estuvieran juntos. Con el paso de los días no quiso negarlo porque había visto cosas y, tras la confirmación de la relación, la colaboradora nos cuenta en 'Sálvame' que una de las cosas que le hizo pensar que no estaban juntos es que el representante le tiró "los trastos".

Marta López es amiga de Olga Moreno y Agustín Etienne. De hecho, Marta fue de las primeras en hablar cuando los rumores apuntaban a una relación entre el representante y la exmujer de Antonio David Flores.

En aquel momento, Marta dijo que no le constaba y ahora nos cuenta que una de las cosas que le hacían pensar que no era posible es que Agustín, de algún modo, se le insinuó. Y es que Marta salió con ellos tras su ruptura sentimental: “A mí me ha dicho cosas como le ha podido decir a otras chicas”.