La Isla de las Tentaciones ha llegado pisando con fuerza. Los datos de audiencia no paran de crecer. Y no es para menos, ya que es el reality favorito de muchos espectadores. Han llegado muchas novedades a la isla.

Una de ellas ha sido el cambio en "la luz de la tentación". En esta edición de ‘La isla de las tentaciones’ se multiplicará por cinco, como Sandra Barneda les explicó tanto a los chicos como a las chicas en sus villas.

“Ya no hay una, sino cinco luces de la tentación”, explicó la presentadora en Villa Paraíso. Javi no se pudo contener y expresó la inquietud que todos tenían por dentro: “Chiquita broma”. Ahora, la luz de la tentación está compuesta por cinco colores: rojo, azul, rosa, verde y naranja. ¿Qué significará cada uno? Mario pensaba que cada uno se encendería en función de “la gravedad de lo que están haciendo” sus parejas. Andreu no estaba de acuerdo, para él la solución era que cada pareja tuviera asignada un color. Acertó. “Se activará cada vez que una de ellas cruce los límites”, les informó la presentadora. “Yo creo que cada luz corresponde a una de nuestras parejas”.

En el último programa, una de ellos se iluminó con fuerza. Los nervios estaban a flor de piel en Villa Paraíso desde que Sandra Barneda les comunicó a los chicos que debían enfrentarse a la temida hoguera. Javi fue el primero que pudo ver cómo se comporta Claudia cuando no está con él y las imágenes le dejaron muy tocado: “A mí si Claudia me hace daño se apagaría algo dentro de mí, y noto que se apaga”, dijo. El jugador de pádel y su novia acudieron a ‘La isla de las tentaciones’ con varios objetivos y uno de ellos era que Javi fuese más independiente y superase poco a poco sus miedos: “Estoy consiguiendo hablar con chicas, bailar con chicas y dormir solo”, le contó a Sandra Barneda.

Javi escuchó hasta en cuatro ocasiones la temida frase de “hay más imágenes para ti”. Apoyado por sus compañeros y sobre todo por Mario, que le dio la mano e intentaba quitarle hierro a lo que veían, el novio de Claudia se enfrentó a la cruda realidad. Vio a su novia recibir bailes de lo más sensuales, besos en el cuello, lametones… pero fue cuando Edgar le dio un beso en el culo cuando estalló. “Me descolocan esos juegos de que le besen la tripa, el culo… Quiero esperar, igual para ella no significa nada que alguien le bese el culo, a mí me molesta mucho. Estoy jo****, es un revés muy fuerte”.

Cuando parecía que todo había acabado, Sandra Barneda le dio un último disgusto a Javi: “Hay más imágenes para ti, pero aún no es el momento de verlas”, le dijo, ante la estupefacción de todos los chicos.