'La isla de las tentaciones' tiene un secreto que, curiosamente, 'Los Simpson' ya 'predijeron' hace varios años. El reality de Telecinco graba sus distintas ediciones en distintas localizaciones ubicadas en una zona concreta de la República Dominicana que se llama la Península de Samana, una llamativa paradoja respecto a su título de la que ya se 'burlaron' en la serie animada.

En el capítulo 'Simpson el simplón' de su temporada 15, además de convertir a Homer en 'Pastel-man', la serie se rió de los formatos estilo 'The Bachelor' o 'La isla de las tentaciones' con una caricatura llamada 'La isla de los idiotas promiscuos': "La semana pasada, nuestro soltero multitudinario entregó una rosa como promesa a cinco bellas señoritas, y lanzó una piedra como rechazo a aquellas que dieron muestras de inteligencia, de carácter o de espíritu étnico".

La isla de las tentaciones pic.twitter.com/TFyIBBouDR — JWulen (@JWulen) 21 de septiembre de 2022

Posteriormente, una voz en off anuncia que las participantes conocerán un "escandaloso" secreto relacionado con la ubicación: "Señoritas, cuando fueron seleccionadas, le dijimos que conocerían a un multimillonario en su isla privada. Bien, me temo que les indujimos a error", aseguró el personaje que hacía de presentador del programa, enseñándole que no estaban una isla, sino una península como, casualmente, es el caso de 'La isla de las tentación, aunque República Dominicana sí lo es. "Quedamos en que la confianza era vital", dice una de las concursantes antes de marcharse indignada.

"Quiero subir al barco y volver a mi casa", dice la segunda candidata muy afectada por la revelación, recibiendo una cruel respuesta por parte del presentador: "No necesitas el barco porque puede irse andando".