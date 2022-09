La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva es, sin lugar a dudas, el tema de la semana en la prensa del corazón. Tras conocerse la infidelidad, la Marquesa de Griñón afirmó que la relación entre ambos se había roto por completo. Pero ahora una foto demuestra que quizás no todo está perdido entre ambos. Aquí está la clave.

La relación entre Tamar Falcó e Íñigo Onieva saltó por los aires la semana pasada. Fue entonces cuando aparecieron unas imágenes de él besándose con una chica en el festival "Burning Man" de Estados Unidos. En un primer momento, el "infiel" negó los hechos y aseguró que ese vídeo era de antes de comenzar su relación con la Marques de Griñón. Pero su mentira no llegó muy lejos, ya que en "Sálvame" lograron demostraron que, efectivamente, se trataba de la edición del certamen de este año.

Llegados a este punto, era obvio que Íñigo Onieva había sido infiel. Y así le quedo claro a Tamara Falcó, que anunció su ruptura sentimental, pese a que ambos estaban incluso prometidos.

Lo suyo es historia y una segunda oportunidad es "imposible". Así lo ha dejado claro Tamara Falcó en su reaparición pública después de los días más convulsos de su vida, en los que pasó de la felicidad más absoluta y de preparar su boda con Íñigo Onieva a romper fulminantemente su relación con él tras descubrir que le había sido infiel.

"El Íñigo con el que yo me prometí no tiene nada que ver con ese. La verdad es que nosotros, es difícil de creer y aunque él se dedicaba a la noche y a los viajes, yo creo que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Sí, a él le gustaban hacer esas cosas y no había problema. Pero claro, con unos límites. Yo no sabía que estaba abusando de mi confianza" ha apuntado dolida la hija de Isabel Preysler.

De hecho, Tamara ha borrado todas sus fotos con el ahora su ex. Aunque, parafraseando a Asterix y Obelix, todas no. Hay una foto icónica de la pareja que sigue en su perfil y que ha generado en las últimas horas multitud de comentarios. "Borra este tipejo de tu cuenta !!!". "Borra este tío de tu vida, no merece ni un segundo de tu tiempo ni del de nadie". "Por favor Tamara me duele en el alma verte con ese tío; quita las fotos con él. No se lo merece. Un abrazo muy grande y de todo corazón".