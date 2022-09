Hace unas semanas, Kiko Matamoros regresaba de sus vacaciones con Marta López y Sálvame se jactaba de ello en directo, De hecho, uno de sus redactores más famosos, Germán González, hacía un vídeo en tono irónico de los viajes de la pareja, cosa que el colaborador no se tomó nada bien.

Después de ver el vídeo que creó Germán, Kiko le respondió y entonces, no ha terminado en recriminar a realización que sigan haciendo contenido con su vida de manera despectiva. Aunque los colaboradores no entendían el enfado de Matamoros, la peor parte se la ha llevado Adela, que tras mandarle guardar silencio ha recibido por su parte un gesto de desprecio para que le dejara hablar.

La presentadora se ha levantado de su silla y se ha dirigido hacia él para decirle que no estaba dispuesta a aguantar faltas de respeto y que fuera la última vez que la trata así en un plató... pero el colaborador no ha aguantado el conflicto y ha decidido marcharse del programa.

Tras su salida, Adela ha mirado a cámara y ha explicado que "Lo que no vamos a aguantar son esas faltas de respeto, yo por lo menos" y al ver que no volvía ha decidido seguir adelante con el programa valorando el trabajo de sus compañeros: "Se va a casa y que descanse un poquito. Hay cinco colaboradores como la copa de un pino, podrán hablar ellos, ¿no?".

Germán González es un trabajador del programa que se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más populares de Sálvame sobre todo por su forma de editar los vídeos, por sus directos, por su gracia... ha conquistado al público y a sus compañeros.

Y hoy, tras las segundas vacaciones de Matamoros en Italia, Germán ha vuelto a hacer un vídeo de la pareja disfrutando. Pero esta vez, Matamoros no se lo tomó tan mal, e incluso felicitó a su compañero: "Germán, enhorabuena". Sin embargo, a las redes no le parece suficiente el reconocimiento que se le da a este redactor: "Germán es el mejor, no sé qué hace ahí, debería estar mucho más alto", reza un usuario.