En el punto de mira por su nueva faceta de periodista con sección propia en el prestigioso diario 'ABC', Alejandra Rubio ha reaparecido en la rentré de la discoteca en la que ejerce de relaciones públicas y, sin ocultar su felicidad, nos ha hablado de esta inesperada oportunidad profesional que piensa aprovechar al máximo y con la que se confiesa encantada.

"Escribir es mi pasión y estoy muy contenta. Me siento súper realizada" confiesa, revelando que esta vena periodística le viene, sin duda, de María Teresa Campos - "eso lo he sacado yo de mi abuela" afirma - a la que le ha gustado mucho su primera entrevista en el diario.

Revelando que la veterana comunicadora le da "muchos consejos de la vida" y que ella intenta hacerle siempre caso, Alejandra huye de la etiqueta de 'nieta favorita' y asegura que su abuela "no tiene favoritos, quiere a todos por igual".

Feliz y reconociendo que está atravesando un gran momento, la hija de Terelu Campos nos cuenta que además de su faceta de entrevistadora y de su trabajo de colaboradora en televisión, la próxima semana retomará sus estudios de interpretación, un mundo que también le encanta y en el que, señala humilde, "todavía me tengo que formar". "No paro, literal" confiesa.

Viniendo de una saga tan conocida como Las Campos, muchos se preguntan por qué Alejandra no ha optado por utilizar como apellido artístico el de su abuela pero, sincera, explica el motivo: "El Campos lo tengo de cuarto. Yo soy Alejandra Rubio".

Y en este dulce momento también influye el amor, ya que la influencer sigue su relación con Carlos Agüera, con el que por el momento descarta boda: "Me queréis casar y que tenga hijos, pero todavía queda. Me gustaría en un futuro, pero no planeo. Lo que sea será" afirma.