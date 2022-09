Anabel Pantoja ha recuperado la sonrisa. Tras un día muy complicado, el de ayer, en el que acabó llorando y relatando que había sufrido una situación de acoso a cuenta de Rafa Mora y el programa "Sálvame" en el aeropuerto, la "sobrinísima" ha lucido hoy en sus redes sociales radiante y sonriente. Por lo que se ve en la historias de su cuenta oficial de Instagram, Anabel Pantoja podría traerse nuevos proyectos entre manos. Esto es todo lo que se sabe.

Este jueves Anabel Pantoja se hizo viral por sus imágenes llorando a moco tendido. Se quejaba de que Rafa Mora, enviado por el programa "Sálvame", le había perseguido vestido de esgrimista por el aeropuerto a su regreso de las vacaciones. "No me merezco esto", repetía entre sollozos la "sobrinísima", quien en sus declaraciones daba a entender que cerraba la puerta definitivamente al programa de Jorge Javier Vázquez.

Pero esas lágrimas han tornado en sonrisas hoy. Anabel Pantoja ha colgado varias fotos en su cuenta de Instagram sonriente, de compras y con amigos. También una imagen que puede dar a entender que se le presentan nuevos horizontes laborales. Puede que haya vida más allá de "Sálvame" para ella y puede que haya hablado de ello con su manager, pues estuvo en las oficinas de IN Management Agency, una agencia especializada, tal y como anuncian en sus redes sociales, en asesorar a influencers principalmente.

Anabel Pantoja y su encontronazo con Rafa Mora

La tertuliana ha colgado una serie de "stories" en su cuenta oficial de Instagram en los que, rota y llorando a moco tendido acusa a "Sálvame" y a su compañero Rafa Mora de haberle acosado en el aeropuerto. "No me merezco esto", lamenta entre llantos en los vídeos, después de que Mora le persiguiese "durante 25 minutos" por la terminal preguntándole cuándo iba a volver a trabajar.

Anabel Pantoja comienza así su intervención. "Os lo voy a explicar, aunque es muy difícil. Lo que acabo de vivir hace nada en el aeropuerto me parece fuera de todo e innecesario", introdujo, antes de proseguir: "Yo sé que he venido de este programa, y sé lo que es trabajar ahí y que la puesta en escena es maravillosa y puede llegar a ser divertida... pero que durante 20 minutos una persona con la que no te hablas, pero que es un compañero te esté preguntando y persiguiendo que si tu padre, que si cuándo vas a trabajar, que si cuándo vas a pagar... cosas que son rumores y que lo haga delante del todo el mundo".

Las declaraciones de la sobrina de Isabel Pantoja fueron a más: "También hay que tener un poco de memoria y están buscando repuestas... pero son preguntas bastante fuertes. Tienen derecho a preguntar pero yo también tengo derecho a no responderlas y a que no las pregunten más", dijo antes de reiterar: "Que si cuándo voy a trabajar, que si cuándo voy a cotizar... ¿Qué se creen, que no estoy trabajando?. Me he ido 15 días de vacaciones y he ido tres meses a una isla sin comer y yo organizo mi vida como quiero y no me meto en la familia, la vida personal de nadie ni en la de Rafa Mora. ¿Por qué él en la mía sí? Al menos que me pregunten normal".

Para responder a aquellos que probablemente la tacharán de estar recibiendo de su propia medicina. "Yo aguanto carros y carretas. Ojalá pongan el vídeo entero. Estuve tragando saliva y llorando por dentro, porque las preguntas son hirientes, van con segundas y van a que yo salte. Creo que se podía haber hecho algo gracioso sin hacer daño. Siempre he sido justa con el programa. He regalado mi boda y mi separación...", se defendió.