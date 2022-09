Tamara Falcó e Íñigo Onieva no retoman su relación. Lo suyo es historia y una segunda oportunidad es "imposible". Así lo ha dejado claro Tamara Falcó en su reaparición pública después de los días más convulsos de su vida, en los que pasó de la felicidad más absoluta y de preparar su boda con Íñigo Onieva a romper fulminantemente su relación con él tras descubrir que le había sido infiel.

"El Íñigo con el que yo me prometí no tiene nada que ver con ese. La verdad es que nosotros, es difícil de creer y aunque él se dedicaba a la noche y a los viajes, yo creo que una relación tiene que darte una libertad. La base es la confianza. Sí, a él le gustaban hacer esas cosas y no había problema. Pero claro, con unos límites. Yo no sabía que estaba abusando de mi confianza" ha apuntado dolida la hija de Isabel Preysler.

Ahora, Onieva se encuentra derrotado. No sale de su domicilio y seguramente esté muy arrepentido. Por eso, Jorge Javier ha decidido presentarse en casa del ex de Tamara Falcó para concederle una entrevista. Sin embargo, como las redes vaticinaban, Onieva no salió de su casa y su respuesta ha sido el silencio.

¿Cuál es la versión de Íñigo Onieva? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Según ‘Sálvame’, está ‘encerrado’ y “obsesionado” con un objetivo: destapar al topo.

Así lo asegura Omar Suárez en ‘Sálvame’. Según ha podido saber el programa, Íñigo Onieva estaría en casa de su madre ‘encerrado en su búnker’ bajo la protección de su familia y alejado de la polémica y los medios de comunicación.

Además, según está información, estaría “muy ocupado” en conseguir su objetivo: “Encontrar al topo”. Según contaba el reportero de 'Sálvame', Íñigo estaría “obsesionado” con encontrar quien de todos sus contactos le ha traicionado.