El programa de análisis de la actualidad ‘Todo es mentira’ presentado por Risto Mejide incorpora a su mesa de análisis a Mariló Montero, que sustituirá a Marta Flich durante su baja por maternidad que comienza próximamente. Así lo ha confirmado la cuenta oficial de Mediaset a través de un comunicado.

El programa, que analiza con humor e irreverencia las noticias más destacadas del mundo económico, empresarial, político, cultural, social y combate las fake news, suma a Mariló a su ecléctico equipo habitual formado por Antonio Castelo y Virginia Riezu.

Esta temporada el programa producido por La Fábrica de la Tele sienta a su mesa también a los periodistas y analistas Verónica Fumanal, José Manuel García-Margallo, Ana Pardo de Vera, Antonio Naranjo, Javier Chicote, Javier Gómez, Celia Villalobos, Susana Díaz, Pilar García de la Granja, Esperanza Aguirre, Andrea Levy, José Luis Ábalos, Javier Nart, Montse Suárez, Carolina Bescansa, Gerard Guiu, Enma López, Zaida Cantera, Eduardo Garzón, Javier Gallego, Daniel Forcada y Javier Aroca.

Risto Mejide, tras su separación: "No tengo fuerzas ni para responder a las burlas"

Risto Mejide no ha querido seguir ocultando la difícil situación que está atravesando. El publicista anunció su separación de Laura Escanes hace apenas dos días y horas después ha querido compartir cómo está con un mensaje dirigiéndose a los más críticos. Mediante un escrito en redes, ha hablado de todos aquellos que han comentado la ruptura en redes sociales y se ha sincerado sobre su ánimo y situación actual.

A través de unos stories en Instagram, el presentador ha confesado cómo se encuentra en la actualidad: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas". "Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha expresado mostrando su dolor por el fin de su relación.

Risto, tras compartir el dolor que le ha provocado la ruptura, ha mandado un mensaje a todos aquellos que lo han apoyado desde que se desveló la noticia: "Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Que sepáis que lloramos juntos. Ojalá tengáis razón. Ojalá también se salga de esto", ha expresado en su perfil oficial de Instagram.