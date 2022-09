Hace un mes, el pasado 25 de agosto, Nacho Palau confirmaba los peores presagios sobre su estado de salud tras permanecer ingresado en un hospital 10 días al regresar de 'Supervivientes': "Estoy pasando un cáncer pulmonar que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato" anunciaba a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales en la que, "optimista" y con fuerza, confesaba sus "ganas de vivir" y de superar esta enfermedad.

Desde entonces, silencio por parte tanto del escultor como de su entorno más cercano, aunque las últimas informaciones que han trascendido es que Nacho está ingresado en el hospital Clinic de Valencia, que ya ha recibido tres sesiones de quimioterapia y que, aunque está dispuesto a luchar con uñas y dientes contra el cáncer, su estado de ánimo es bajo porque está muy cansado y tiene bastantes dolores.

Un complicado momento personal en el que Palau cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Cristian Villela, y de su familia, además del de Miguel Bosé, que se especula con que habría pedido a su círculo más cercano que no hablen de la enfermedad del que fue su pareja durante más de dos décadas para respetar la privacidad de los cuatro hijos que tienen en común.

Desde entonces, Palau se ha pronunciado en varias ocasiones sobre Miguel Bosé, dejando claro que no tiene mala relación con el cantante y que quiere tener a sus hijos cerca; algo difícil teniendo en cuenta que Bosé reside en Latinoamérica. Pero en Sálvame han confesado que el cantante tiene pocas intenciones de movilizarse, ya que está empezando una nueva vida en México. Esta decisión acarrea consecuencias para el ex Superviviente, que no tendrá fácil el poder ver a sus hijos.