Íñigo Onieva no da a basto con todas las informaciones que están circulando sobre él. El ex novio de Tamara Falcó no para de acaparar titulares, y per ende, su familia también.

Y es que Onieva se encuentra derrotado. No sale de su domicilio y seguramente esté muy arrepentido. Por eso, Jorge Javier ha decidido presentarse en casa del ex de Tamara Falcó para concederle una entrevista. Sin embargo, como las redes vaticinaban, Onieva no salió de su casa y su respuesta ha sido el silencio.

¿Cuál es la versión de Íñigo Onieva? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Según ‘Sálvame’, está ‘encerrado’ y “obsesionado” con un objetivo: destapar al topo.

Así lo asegura Omar Suárez en ‘Sálvame’. Según ha podido saber el programa, Íñigo Onieva estaría en casa de su madre ‘encerrado en su búnker’ bajo la protección de su familia y alejado de la polémica y los medios de comunicación.

Además, según está información, estaría “muy ocupado” en conseguir su objetivo: “Encontrar al topo”. Según contaba el reportero de 'Sálvame', Íñigo estaría “obsesionado” con encontrar quien de todos sus contactos le ha traicionado.

Ayer, los tertulianos se han puesto manos a la obra para descubrir un poco más sobre esta "desconocida familia" y han ofrecido un dato muy revelador: la madre del ex de Tamara Falcó tiene una empresa de electrodomésticos que factura la cantidad de 67 millones de euros anuales. "Menuda millonada", dijo un tertuliano allí presente en el plató.

Y de hecho, no dudaron ni un segundo en perseguir a la madre de Onieva por la calle. La reacción de esta no fue de lo más amigable. Es más, en contradicción a las anteriores veces que no había tenido ningún reparo en hablarle a los reporteros, esta vez ha sido demasiado arisca con ellos. "No tenéis que seguirme, dejadme en paz", indicaba mientras caminaba apresurada por su barrio. Incluso, llegó a tener un ligero roce con un cámara: "¡Que no me toques!"