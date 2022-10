Antonio David vuelve a la carga. El ex Guardia Civil ha anunciado su nuevo proyecto. Y es que, el ex marido de Rociíto tiene un canal de YouTube en el que hará unos vídeos un tanto especiales.

Flores cuenta con miles de seguidores en su canal de YouTube. Ahora, está usando una nueva funcionalidad de su canal de Youtube llamada "supergracias", por el que puede recibir dichos donativos del mismo club fans de la familia que le apoyaron tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Antonio David agradece de forma personal esas aportaciones económicas que recibe durante sus directos. A estos donativos se sumó su amigo Kiko Rivera, al que invitaba a participar en su canal para "echar un rato divertido" con las anécdotas que comparten. El hijo de Isabel Pantoja le aportó 20 euros que se sumaron a casi 450 euros recaudados en 53 minutos de directo.

Pues ahora, según ha anunciado el tertuliano, va a empezar a colgar vídeos de cocina y ha puesto una encuesta para que la gente vote qué platos quieren que haga. "Cuento con vosotros para ver los vídeos y elegir lo que tengo que cocinar", insiste Flores en el vídeo que ha colgado en sus redes sociales.

Pues en este mismo canal, Antonio David ha querido mandar un mensaje a Paloma García Pelayo, tertuliana de Sálvame. "Eres una mentirosa", comienza diciendo el ex Guardia Civil, que prosigue: "Yo cuando empiezo a trabajar con Emma García, la información que tengo de lo que ocurre en Huston es de periodistas. Lo que pasó con Rocío jurado fue esto. Hablé con Amador y le pregunté sobre su hermana, nunca hablé con Rocío Jurado. Él me dijo que me quedara tranquilo".