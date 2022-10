Antonio David, pese a su intención de no aparecer en las noticias, no para de acaparar todas las portadas de los medios. Y es que esta vez, el ex Guardia Civil ha colgado una foto por primera vez en sus redes con su pareja.

El ex de Rociíto ha vuelto a la carga más fuerte que nunca. El ex Guardia Civil ha anunciado su nuevo proyecto. Y es que, Flores tiene un canal de YouTube en el que hará unos vídeos un tanto especiales. Flores cuenta con miles de seguidores en su canal de YouTube. Ahora, está usando una nueva funcionalidad de su canal de Youtube llamada "supergracias", por el que puede recibir dichos donativos del mismo club fans de la familia que le apoyaron tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Antonio David agradece de forma personal esas aportaciones económicas que recibe durante sus directos. Pero ahora, Flores ha subido una foto a sus redes con Marta Riesco, agradeciéndole todo el apoyo: "Ojalá los que te critican lleguen a conocerte. Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú", reza Antonio David. View this post on Instagram A post shared by ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)