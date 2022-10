Tamara Falcó no para de darnos titulares. La marquesa de Griñón se separó hace una semana de Íñigo Onieva tras enterarse de las infidelidades del empresario. Desde entonces, son muchas las polémicas que rodean a la socialité.

El jueves 22 de septiembre Tamara Falcó acudía a 'El Hormiguero' en una auténtica nube. Horas antes había anunciado a través de sus redes sociales su compromiso matrimonial con Íñigo Onieva y, radiante, contaba cómo había sido su pedida de mano y revelaba los primeros detalles sobre su boda, prevista para el 17 de junio en el palacio El Rincón.

Sin embargo, al día siguiente su vida daba un giro de 180 grados, tras la filtración de un vídeo en el que su prometido besaba a otra mujer durante el festival de música al que había asistido apenas 20 días antes.

El resto... Ya es historia. Íñigo intentó hacernos creer que las imágenes eran de 2019 y Tamara intentó creerle hasta que las evidencias fueron aplastantes. Destrozada, rompía su relación y se refugiaba en casa de Isabel Preysler.

Una semana después, y tras su comentadísima reaparición del martes 27 dejando claro que es "imposible" una reconciliación con su exnovio, la marquesa de Griñón ha vuelto a 'El Hormiguero' y se ha reafirmado en su decisión. "Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea. Menos malque mis amigos me hicieron ver con quién me iba a casar, de la que me he librado" ha asegurado, dejando entrever que podría haber descubierto más deslealtades de Íñigo.

Y ahora Tamara está en México. La hija de la Presyler ha aprovechado para hacer unas declaraciones sobre todo lo que envuelve su vida, y ha presumido de fe. Pero el nuevo programa de Mediaset, Fiesta, ha desvelado el rostro de la nueva ilusión de Tamara Falcó. Y es un actor mexicano de culebrones llamado Eduardo Verástegui, quien pertenece al movimiento católico Viva México, por lo que Falcó tiene mucho en común con él. "¡Qué guapo es!", decían en el plató.