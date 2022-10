First Dates es un programa peculiar. Pero mucho más peculiares son los invitados a disfrutar de la rica cena del formato, acompañados por una pareja que no conocen. Por ese plató ha pasado de todo, pero esta vez, las redes se han fijado en una chica. Un tuitero conocido ha hecho un vídeo en el que, con ironía, se ríe de la risa de una chica: "La risa más asquerosa de First Dates".

En el vídeo, se puede escuchar la risa de la joven, que no ha pasado inadvertida: "No voy a decir prácticamente nada, solo voy a decirte que se ríe así. No hay que decir nada más. Qué risa de mierda", bromea.

La risa más ASQUEROSA de First Dates. pic.twitter.com/967wcgyMN9 — Artemio Inthenight (@Artemioitnight) 29 de septiembre de 2022

Carlos Sobera pide a una comensal que deje de pedir chupitos

Ainhoa se define como “puro love, pasión y dinamita” y es que siempre ha tenido claro que es “una chica vitamina”. Tiene la autoestima por las nubes y no ha dudado en soltarle a Carlos Sobera “mis padres me han hecho muy bien, no lo ves” y confesarnos que los hombres al verla piensan “esta me come con patatas”.

Carlos Sobera ha continuado el vacile y le ha soltado un “Bien hecha, ¿cómo una chica como tú está soltera?” y ella le ha dicho que no lo entendía. No busca a un chico guapo ni inteligente, se conforma con uno educado. El presentador le ha dicho que pidiera por esa boquita, pero ella le ha dicho que se estaba poniendo “negra” de los nervios y le ha pedido a Matías un chupito de jägermeister “salud que belleza sobra”.

Ainhoa se ha venido arriba y le ha pedido otro chupito a Matías, Carlos Sobera se ha quedado muy sorprendido y le ha pedido que intentara estar serena para conocer a su cita, pero ella le ha dicho que no se preocupara “escúchame, no hace falta jäger para tumbarme a mí, corazón mío”.