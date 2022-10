Sin palabras. Así nos quedamos este domingo cuando después de meses de rumores, especulaciones, dudas, silencios y medias tintas, Ana María Aldón se ha sincerado y por fin ha confirmado abiertamente su separación de José Ortega Cano.

Ha sido durante su debut en el nuevo programa de las tardes del fin de semana en Telecinco, 'Fiesta', cuando al reencontrarse con Emma García - con quien siempre ha tenido una gran relación - se ha sincerado hablando por primera vez de su ruptura matrimonial.

Confesando que Ortega Cano y ella hacen "vidas separadas", Ana María ha revelado cómo es a día de hoy su relación: "Él está muy bien, estamos viviendo juntos y hemos tenido conversaciones. Hay mucha cordialidad, respeto, cariño y un niño precioso". "Ahora mismo no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, todo es acostumbrarse. Es mejor de lo que teníamos, era imposible seguir así. Vivimos bajo el mismo techo pero cada uno lleva su vida. No hacemos planes de pareja pero sí hacemos planes con nuestro hijo" ha confesado.

Una decisión que parece más que meditada, ya que como ha asegurado la gaditana, "no me planteo dar un paso atrás, hacia adelante siempre". Eso sí, Ana María ha dejado en el aire cuándo tomaron la decisión de romper su matrimonio y se ha limitado a afirmar que "eso hace tiempo ya". "Las dudas las despejas cuando lo tienes claro" ha añadido, revelando por qué ha evitado confirmar su ruptura hasta ahora después de meses de rumores.

Sorprendentes declaraciones sobre las que le preguntamos a la colaboradora tras el programa, cuando en lugar de regresar al domicilio familiar y reencontrarse con Ortega Cano, optó por irse a un hotel cercano a Telecinco.

Molesta, Ana María ha negado la confirmación de una ruptura de la que minutos antes hablaba a corazón abierto: "Yo no he dicho eso. Lo que he dicho es lo que he dicho pero no digas que mi ruptura es oficial porque yo eso no lo he dicho".

"Yo no he dicho lo que tú estabas diciendo. Lo siento mucho pero lo que he dicho y quería decir ya lo he dicho ¿vale?" ha añadido cuando le comentamos que ha sido ella misma quien ha hablado con normalidad de que Ortega Cano y ella hacen vidas por separado.

Unas declaraciones en las que insiste en que ella no ha hecho oficial su ruptura con el torero. ¿Por qué recula ahora Ana María?