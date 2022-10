Una de las tertulianas más conocidas del panorama español es Belén Esteban. La colaboradora ha abandonado esta tarde el plató de Sálvame.

Y es que Adela González y Miguel Frigenti han perpetrado unas palabras que no han gustado a la colaboradora, por lo que ha decidido abandonar. La Esteban decía: "Ya os vale, estáis todo el día buscándome".

Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Piden el despido de Kiko Matamoros

Tras el Deluxe del viernes pasado, parece que Sálvame no tiene muy contenta a su audiencia. Y es que, el escándalo que formaron Belén Esteban y Kiko Matamoros con Laura Fa no h asentado bien al público. Hoy, Esteban ha pedido perdón, y el programa comunica que Matamoros también lo hará. Sin embargo, a los espectadores parece que no le sirve: "Hasta los cojones de las disculpas de Matamoros...es un drogadicto de mierda que no merece estar en un programa que ven millones de espectadores...0 audiencia donde intervenga el drogadicto agresión y violento", comenta un enfadado usuario; "las disculpas ya no sirven, maltratador", asiente otro.